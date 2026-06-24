Tanklaster mit 18.000 Litern Chemikalien umgekippt: Autobahn stundenlang gesperrt
Von Shireen Broszies, Linda Drewanz
Pforzheim - Ein Tanklaster mit rund 18.000 Litern Lösungsmitteln ist auf der A8 bei Karlsbad umgekippt und hat eine stundenlange Sperrung in Richtung Stuttgart verursacht. Nach Angaben der Polizei handelte es sich nicht um einen hochgefährlichen Stoff.
Demnach verlor der Fahrer (39) beim Auffahren auf die Autobahn gegen 18.45 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über das Fahrzeug. Dabei geriet der Lastwagen ins Schlingern, kippte um und kam quer über alle drei Fahrstreifen zum Liegen.
Der Fahrer wurde leicht verletzt und zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Inzwischen sei er wieder entlassen worden, sagte ein Polizeisprecher auf Nachfrage der dpa.
Die Bergung des Tanklastzugs gestaltet sich laut Polizei schwierig. Spezialisten des Transport-Unfall-Informations- und Hilfeleistungssystems (TUIS) unterstützen den Einsatz vor Ort.
Wie ein Polizeisprecher TAG24 am Morgen erklärte, wurde der Lkw kurz nach 6 Uhr aufgerichtet. Die Hälfte der Ladung konnte bereits liegend innerhalb drei Stunden abgepumpt werden, die zweite Hälfte erfolgt nun anschließend. Die Richtungsfahrbahn ist weiterhin voll gesperrt. Eine Gefahr besteht nicht.
Titelfoto: Waldemar Gress / EinsatzReport24