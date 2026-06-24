Tanklaster mit 18.000 Litern Chemikalien umgekippt: Autobahn stundenlang gesperrt

Pforzheim - Ein Tanklaster mit rund 18.000 Litern Lösungsmitteln ist auf der A8 bei Karlsbad umgekippt und hat eine stundenlange Sperrung in Richtung Stuttgart verursacht. Nach Angaben der Polizei handelte es sich nicht um einen hochgefährlichen Stoff.

Der Tanklaster kippte zur Seite, der Fahrer wurde leicht verletzt. © Waldemar Gress / EinsatzReport24

Demnach verlor der Fahrer (39) beim Auffahren auf die Autobahn gegen 18.45 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über das Fahrzeug. Dabei geriet der Lastwagen ins Schlingern, kippte um und kam quer über alle drei Fahrstreifen zum Liegen.

Der Fahrer wurde leicht verletzt und zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Inzwischen sei er wieder entlassen worden, sagte ein Polizeisprecher auf Nachfrage der dpa.

Die Bergung des Tanklastzugs gestaltet sich laut Polizei schwierig. Spezialisten des Transport-Unfall-Informations- und Hilfeleistungssystems (TUIS) unterstützen den Einsatz vor Ort.