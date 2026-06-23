Lkw drohte zu explodieren! Aufatmen an der A8
Von Tatjana Bojic und Paulina Sternsdorf
Wiesensteig - Ein Lastwagen mit entzündlichem Gefahrgut ist am Montagnachmittag gegen 15 Uhr auf der A8 in Fahrtrichtung München bei Wiesensteig (Kreis Göppingen) wegen eines Defekts liegen geblieben. Die stundenlang drohende Explosionsgefahr wurde inzwischen abgewendet.
Bei dem Stoff handelte es sich um rund 40.000 Litern organischem Peroxid, wie ein Polizeisprecher mitteilte.
"Es ist nicht auszuschließen, dass die unter Druck stehenden Gefahrstoffbehälter sich entzünden und explosiv entladen", teilte das Landratsamt Göppingen anfangs mit.
Nach einem stundenlangen Großeinsatz ist die lange nun entspannt: Spezialisten des Katastrophenschutzes, der Feuerwehr und einer Fachfirma konnten den Worst Case abwenden.
Der Lastwagen konnte im Anschluss seine Fahrt demnach mit Unterstützung der Polizei fortsetzen.
Zum Glück. Denn nicht nur die Explosion stand im Raum. Bei der derzeitigen Witterungslage war davon auszugehen, dass dadurch unmittelbare Waldbrandgefahr besteht.
Die Bevölkerung wurde am Montag aufgefordert, den Bereich rund um den Lämmerbuckeltunnel in einem Radius von 150 Metern umgehend zu verlassen und das Gebiet bis auf Weiteres zu meiden.
Feuerwehr evakuierten Menschen aus ihren Wohnungen
Zudem sollten keine brennenden Zigaretten oder Streichhölzer weggeworfen werden. Fenster und Türen waren geschlossen zu halten, Lüftungsanlagen und Klimaanlagen sollten ausgeschaltet bleiben.
In der Ortschaft Wiesensteig hat die Feuerwehr bereits rund 300 Menschen aus ihren Wohnungen und Häusern evakuiert. Sie kamen unter anderem in einer Turnhalle unter, sagte ein Feuerwehrsprecher.
Die Feuerwehr habe versucht, das betroffene Fahrzeug anfangs noch zu kühlen, jedoch dann Abstand davon genommen.
Die Autobahn in Richtung München wurde zwischen Mühlhausen und Hohenstadt gesperrt, eine Umleitung wurde eingerichtet.
Wie das Landratsamt Göppingen am Montag weiter mitteilte, manövrierten die Einsatzkräfte der Feuerwehr den defekten Lastwagen aus einem unmittelbar für die Bevölkerung gefährlichen Bereich auf einen Parkplatz vor dem Lämmerbuckeltunnel. Ein weitergehendes Wegschaffen des Lastwagens war aus technischen Gründen nicht möglich.
Erstmeldung: 22. Juni, 18.37 Uhr, zuletzt aktualisiert: 6. Juni, 6.30 Uhr
Titelfoto: Bildmontage: Jason Tschepljakow/dpa + 7aktuell.de/Alexander Hald