Lkw drohte zu explodieren! Aufatmen an der A8

Wiesensteig - Ein Lastwagen mit entzündlichem Gefahrgut ist am Montagnachmittag gegen 15 Uhr auf der A8 in Fahrtrichtung München bei Wiesensteig (Kreis Göppingen) wegen eines Defekts liegen geblieben. Die stundenlang drohende Explosionsgefahr wurde inzwischen abgewendet.

Es konnte nicht ausgeschlossen werden, dass dieser Laster noch in die Luft fliegt. Inzwischen wurde Entwarnung gegeben. © Jason Tschepljakow/dpa

Bei dem Stoff handelte es sich um rund 40.000 Litern organischem Peroxid, wie ein Polizeisprecher mitteilte.

"Es ist nicht auszuschließen, dass die unter Druck stehenden Gefahrstoffbehälter sich entzünden und explosiv entladen", teilte das Landratsamt Göppingen anfangs mit.

Nach einem stundenlangen Großeinsatz ist die lange nun entspannt: Spezialisten des Katastrophenschutzes, der Feuerwehr und einer Fachfirma konnten den Worst Case abwenden.

Der Lastwagen konnte im Anschluss seine Fahrt demnach mit Unterstützung der Polizei fortsetzen.

Zum Glück. Denn nicht nur die Explosion stand im Raum. Bei der derzeitigen Witterungslage war davon auszugehen, dass dadurch unmittelbare Waldbrandgefahr besteht.

Die Bevölkerung wurde am Montag aufgefordert, den Bereich rund um den Lämmerbuckeltunnel in einem Radius von 150 Metern umgehend zu verlassen und das Gebiet bis auf Weiteres zu meiden.