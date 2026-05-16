Unfall auf der A8: Autofahrer sollen Rettungsgasse bilden

❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Nach einem Unfall auf der A8 zwischen Burgau und Gürnzburg wurde die Autobahn gesperrt. Für Einsatzfahrzeuge soll eine Rettungsgasse gebildet werden.

Von Friederike Hauer

Burgau/Günzburg - Nach einem Unfall auf der A8 am Samstag wurde die Autobahn in Schwaben gesperrt.

Nach einem Unfall wurde die A8 in Richtung Stuttgart gesperrt. (Symbolbild)
Nach einem Unfall wurde die A8 in Richtung Stuttgart gesperrt. (Symbolbild)  © Stefan Puchner/dpa

Wie die Polizei mitteilte, krachte es kurz vor 10 Uhr zwischen den Anschlussstellen Burgau und Günzburg in Fahrtrichtung Stuttgart.

Ersten Informationen zufolge sind drei Fahrzeuge am Unfall beteiligt. Die Autobahn wurde gesperrt, Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr sind im Einsatz.

Damit die Einsatzkräfte zum Unfallort kommen, sollen Autofahrer eine Rettungsgasse bilden.

Unfall A8: Lkw-Unfall auf A8: Sattelzug rast über Feld und durchbricht Wildschutzzaun
Unfall A8 Lkw-Unfall auf A8: Sattelzug rast über Feld und durchbricht Wildschutzzaun

Die Polizei warnte Verkehrsteilnehmer zudem vor Personen, die auf der Fahrbahn unterwegs sind.

Vor der Sperrung bildete sich ein Stau. Autofahrer müssen auf der Strecke derzeit mit einer Verzögerung von rund einer halben Stunde rechnen, so die Einschätzung des ADAC.

Titelfoto: Stefan Puchner/dpa

Mehr zum Thema Unfall A8: