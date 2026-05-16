Unfall auf der A8: Autofahrer sollen Rettungsgasse bilden

Burgau/Günzburg - Nach einem Unfall auf der A8 am Samstag wurde die Autobahn in Schwaben gesperrt.

Nach einem Unfall wurde die A8 in Richtung Stuttgart gesperrt. (Symbolbild) © Stefan Puchner/dpa

Wie die Polizei mitteilte, krachte es kurz vor 10 Uhr zwischen den Anschlussstellen Burgau und Günzburg in Fahrtrichtung Stuttgart.

Ersten Informationen zufolge sind drei Fahrzeuge am Unfall beteiligt. Die Autobahn wurde gesperrt, Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr sind im Einsatz.

Damit die Einsatzkräfte zum Unfallort kommen, sollen Autofahrer eine Rettungsgasse bilden.

Die Polizei warnte Verkehrsteilnehmer zudem vor Personen, die auf der Fahrbahn unterwegs sind.