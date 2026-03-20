Unfall auf A8: Kilometerlanger Stau, ein Mann verletzt

Augsburg - Bei einem Auffahrunfall auf der A8 bei Augsburg ist am Freitag ein Mann verletzt worden.

Nach einem Unfall auf der A8 bildete sich bei Augsburg ein langer Stau. (Symbolbild) © Stefan Puchner/dpa

Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, war der Mann sei mit seinem Auto auf einen vorausfahrenden Lastwagen aufgefahren.

Im Anschluss touchierte eines der beteiligten Fahrzeuge zwei weitere. Die Polizei sprach von einem dementsprechenden "Trümmerfeld".

Die A8 blieb am Nachmittag zwischen Augsburg und Friedberg zeitweise voll gesperrt. Am Nachmittag wurde zunächst eine Spur freigegeben, bevor die Sperre schließlich aufgehoben wurde.



