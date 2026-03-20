Unfall auf A8: Kilometerlanger Stau, ein Mann verletzt
Von Daniel Wieland
Augsburg - Bei einem Auffahrunfall auf der A8 bei Augsburg ist am Freitag ein Mann verletzt worden.
Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, war der Mann sei mit seinem Auto auf einen vorausfahrenden Lastwagen aufgefahren.
Im Anschluss touchierte eines der beteiligten Fahrzeuge zwei weitere. Die Polizei sprach von einem dementsprechenden "Trümmerfeld".
Die A8 blieb am Nachmittag zwischen Augsburg und Friedberg zeitweise voll gesperrt. Am Nachmittag wurde zunächst eine Spur freigegeben, bevor die Sperre schließlich aufgehoben wurde.
Der ADAC berichtete von mehreren Kilometern Stau zwischen den Anschlussstellen Neusäß und Friedberg. Autofahrer mussten mit einem Zeitverlust von bis zu einer dreiviertel Stunde rechnen.
Erstmeldung 16.08 Uhr, zuletzt aktualisiert 17.29 Uhr
Titelfoto: Stefan Puchner/dpa