Unfall auf A8: Kilometerlanger Stau, ein Mensch verletzt

Stau auf der A8: Nach einem Auffahrunfall sollen Autofahrer den Bereich umfahren. Was bislang über den Unfall bekannt ist.

Von Daniel Wieland

Augsburg - Bei einem Auffahrunfall auf der A8 bei Augsburg ist am Freitag ein Mensch verletzt worden.

Nach einem Unfall auf der A8 bildete sich bei Augsburg ein langer Stau. (Symbolbild)
Nach einem Unfall auf der A8 bildete sich bei Augsburg ein langer Stau. (Symbolbild)  © Stefan Puchner/dpa

Wie ein Sprecher der Polizei am Nachmittag sagte, war die A8 zwischen Augsburg und Friedberg zeitweise voll gesperrt. Am Nachmittag sei dann eine Spur wieder freigegeben worden.

Der ADAC berichtete von mehreren Kilometern Stau zwischen den Anschlussstellen Neusäß und Friedberg. Autofahrer mussten mit einem Zeitverlust von fast einer dreiviertel Stunde rechnen.


Konkrete Details zu dem Unfallhergang gab es zunächst nicht. Den Aussagen zufolge touchierte eines der beteiligten Fahrzeuge ein weiteres.

Titelfoto: Stefan Puchner/dpa

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