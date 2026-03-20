Unfall auf A8: Kilometerlanger Stau, ein Mensch verletzt
Von Daniel Wieland
Augsburg - Bei einem Auffahrunfall auf der A8 bei Augsburg ist am Freitag ein Mensch verletzt worden.
Wie ein Sprecher der Polizei am Nachmittag sagte, war die A8 zwischen Augsburg und Friedberg zeitweise voll gesperrt. Am Nachmittag sei dann eine Spur wieder freigegeben worden.
Der ADAC berichtete von mehreren Kilometern Stau zwischen den Anschlussstellen Neusäß und Friedberg. Autofahrer mussten mit einem Zeitverlust von fast einer dreiviertel Stunde rechnen.
Konkrete Details zu dem Unfallhergang gab es zunächst nicht. Den Aussagen zufolge touchierte eines der beteiligten Fahrzeuge ein weiteres.
Titelfoto: Stefan Puchner/dpa