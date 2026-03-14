Unfall auf der A8 am Irschenberg: Busse mit Schülern krachen ineinander

Irschenberg - Bei einem Unfall auf der A8 in Oberbayern sind Samstagmittag zwei Reisebusse am Irschenberg kollidiert.

Einer der Busse wurde an der Front schwer beschädigt. © Tim Müller / EinsatzReport24

Die Autobahn in Richtung Salzburg musste am Mittag zwischenzeitlich gesperrt werden.

Wie die Polizei mitteilte, waren zwei Reisebusse in einen Auffahrunfall verwickelt. "Beide Fahrzeuge waren überwiegend mit Schülern besetzt", so die Beamten.

Einer der Schüler wurde mittelschwer verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Aufgrund der Anzahl an Betroffenen wurde ein Großalarm ausgelöst, auch zwei Rettungshubschrauber landeten auf der Autobahn.

Wie es zum Unfall kommen konnte, ist Gegenstand der Ermittlungen der Polizei.