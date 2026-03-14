Unfall auf der A8 am Irschenberg: Busse mit Schülern krachen ineinander
Irschenberg - Bei einem Unfall auf der A8 in Oberbayern sind Samstagmittag zwei Reisebusse am Irschenberg kollidiert.
Die Autobahn in Richtung Salzburg musste am Mittag zwischenzeitlich gesperrt werden.
Wie die Polizei mitteilte, waren zwei Reisebusse in einen Auffahrunfall verwickelt. "Beide Fahrzeuge waren überwiegend mit Schülern besetzt", so die Beamten.
Einer der Schüler wurde mittelschwer verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden.
Aufgrund der Anzahl an Betroffenen wurde ein Großalarm ausgelöst, auch zwei Rettungshubschrauber landeten auf der Autobahn.
Wie es zum Unfall kommen konnte, ist Gegenstand der Ermittlungen der Polizei.
Während der Sperrung bildete sich zwischen Weyarn und Irschenberg ein kilometerlanger Stau. Autofahrer mussten mit bis zu zwei Stunden Zeitverlust rechnen.
Erstmeldung 14 Uhr, zuletzt aktualisiert 15.01 Uhr
Titelfoto: Tim Müller / EinsatzReport24