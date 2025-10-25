Unfall auf der A8: Drei Autos krachen zusammen - mehrere Verletzte

Dornstadt (Stuttgart) - Auf der A8 bei Ulm kollidierten drei Fahrzeuge - mehrere Personen wurden verletzt.

Drei Autos waren bei dem Unfall verwickelt. © 7aktuell.de | Simon Adomat

Nach TAG24-Informationen kam es am Samstagabend auf der A8 in Fahrtrichtung Stuttgart zu einem schweren Verkehrsunfall, wie ein Sprecher der Feuerwehr Dornstadt bestätigte.

Die Einsatzkräfte sind seitdem mit einem Großaufgebot vor Ort.

Nach bisherigen Informationen waren drei Autos bei dem Unfall verwickelt, zwei erlitten einen Totalschaden.

Drei Personen wurden bei dem Zusammenstoß verletzt, wie schwer, ist bislang nicht bekannt.