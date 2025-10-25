Unfall auf der A8: Drei Autos krachen zusammen - mehrere Verletzte
Dornstadt (Stuttgart) - Auf der A8 bei Ulm kollidierten drei Fahrzeuge - mehrere Personen wurden verletzt.
Nach TAG24-Informationen kam es am Samstagabend auf der A8 in Fahrtrichtung Stuttgart zu einem schweren Verkehrsunfall, wie ein Sprecher der Feuerwehr Dornstadt bestätigte.
Die Einsatzkräfte sind seitdem mit einem Großaufgebot vor Ort.
Nach bisherigen Informationen waren drei Autos bei dem Unfall verwickelt, zwei erlitten einen Totalschaden.
Drei Personen wurden bei dem Zusammenstoß verletzt, wie schwer, ist bislang nicht bekannt.
Die Autobahn ist derzeit voll gesperrt, da Trümmerteile über alle Fahrspuren verteilt liegen und beseitigt werden müssen. Eine Umleitung über die Anschlussstelle wurde laut ADAC eingerichtet, der Verkehr staut sich derzeit.
Wie es zu dem Unfall kam, ist bisher noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.
Titelfoto: Bildmontage: 7aktuell.de | Simon Adomat