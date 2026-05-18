Auto in Flammen: A81 bei Heilbronn nur einspurig befahrbar

Ilsfeld - Nach einem Fahrzeugbrand auf der A81 im Kreis Heilbronn kommt es zu Beeinträchtigungen im Verkehr.

Es entstand eine starke Rauchentwicklung. © Feuerwehr Ilsfeld/Instagram

In Fahrtrichtung Heidelberg sei nach der Ausfahrt Ilsfeld nur die linke Spur befahrbar, sagte ein Polizeisprecher. Die Fahrbahn werde gereinigt.

Den Angaben nach fing der Wagen in der Nacht auf Montag aufgrund eines technischen Defekts während der Fahrt an zu rauchen.

Der Fahrer habe am Standstreifen gehalten und gegen 4.30 Uhr den Notruf gewählt. Das Auto sei innerhalb kürzester Zeit ausgebrannt.