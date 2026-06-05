Auto knallt in Laster: A81 Richtung Stuttgart voll gesperrt
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Von Michael Siebert
Ilsfeld - Wegen eines Auffahrunfalls ist die A81 auf Höhe Ilsfeld (Landkreis Heilbronn) zwischen der Anschlussstelle Ilsfeld und der Autobahnraststätte Wunnenstein in Fahrtrichtung Stuttgart voll gesperrt worden.
Nach Polizeiangaben fuhr ein Auto auf ein Lastwagen auf und sei in Brand geraten. Verletzt wurde demnach niemand.
Die Feuerwehr ist nach Angaben derzeit noch mit den Lösch- und Säuberungsarbeiten beschäftigt - die Vollsperrung dauert an.
Titelfoto: dpa/Marjan Murat