05.06.2026 06:47 Auto knallt in Laster: A81 Richtung Stuttgart voll gesperrt

Wegen eines Auffahrunfalls ist die A81 in Höhe Ilsfeld Richtung Stuttgart voll gesperrt worden.

Von Michael Siebert Ilsfeld - Wegen eines Auffahrunfalls ist die A81 auf Höhe Ilsfeld (Landkreis Heilbronn) zwischen der Anschlussstelle Ilsfeld und der Autobahnraststätte Wunnenstein in Fahrtrichtung Stuttgart voll gesperrt worden.

Weil die Feuerwehr löscht und die Autobahn säubern muss, kommt es zur Sperrung. (Symbolbild) © dpa/Marjan Murat Nach Polizeiangaben fuhr ein Auto auf ein Lastwagen auf und sei in Brand geraten. Verletzt wurde demnach niemand.