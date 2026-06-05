Auto knallt in Laster: A81 Richtung Stuttgart voll gesperrt

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Wegen eines Auffahrunfalls ist die A81 in Höhe Ilsfeld Richtung Stuttgart voll gesperrt worden.

Von Michael Siebert

Ilsfeld - Wegen eines Auffahrunfalls ist die A81 auf Höhe Ilsfeld (Landkreis Heilbronn) zwischen der Anschlussstelle Ilsfeld und der Autobahnraststätte Wunnenstein in Fahrtrichtung Stuttgart voll gesperrt worden.

Weil die Feuerwehr löscht und die Autobahn säubern muss, kommt es zur Sperrung. (Symbolbild)
Weil die Feuerwehr löscht und die Autobahn säubern muss, kommt es zur Sperrung. (Symbolbild)  © dpa/Marjan Murat

Nach Polizeiangaben fuhr ein Auto auf ein Lastwagen auf und sei in Brand geraten. Verletzt wurde demnach niemand.

Die Feuerwehr ist nach Angaben derzeit noch mit den Lösch- und Säuberungsarbeiten beschäftigt - die Vollsperrung dauert an.

Titelfoto: dpa/Marjan Murat

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