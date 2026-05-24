Porsche, McLaren und Lambo: Illegales Rennen bremst Verkehr auf A81 aus

Rottweil/Geisingen - Gefährliche Szenen auf der A81 am Sonntagmittag: Eine Gruppe von mindestens sechs Sportwagen hat die Autobahn blockiert, um mutmaßlich ein illegales Rennen auszutragen.

Die Polizei sucht derzeit nach den Verkehrsrowdys. (Symbolfoto) © Soeren Stache/dpa

Gegen 13.05 Uhr verwandelte sich die A81 in Fahrtrichtung Singen zwischen der Anschlussstelle Rottweil und der Abfahrt Geisingen kurzzeitig in eine Rennstrecke. Daran beteiligt waren mehrere auffällige Luxus-Karossen.

Nach Angaben der Polizei handelte es sich bei den hochmotorisierten Wagen unter anderem um einen Porsche 911 Turbo, einen Porsche 718 Spyder RS, einen Mercedes AMG GT C, einen McLaren, einen Lamborghini Huracán sowie einen Audi R8 Spyder.

Der Verkehr wurde von den Sportwagen zeitweise auf Geschwindigkeiten von nur noch 50 bis 60 Kilometern pro Stunde abgebremst. Im Anschluss beschleunigten die Fahrzeuge dann sehr stark.

Die Rennbeteiligten überholten andere Verkehrsteilnehmer dabei teilweise rechts. "Nach dem Überholvorgang scherten die Verkehrsrowdys teilweise so knapp wieder ein, dass die anderen Verkehrsteilnehmer abbremsen mussten", teilt die Polizei über den Vorgang mit.