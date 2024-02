Zoff eskaliert, dann will der Fahrer seine Begleitung auf die Autobahn stoßen

Die A81 wurde am Mittwoch Schauplatz einer gefährlichen Szene. (Symbolbild) © Bernd Weißbrod/dpa

Der Vorfall soll sich am Mittwochnachmittag gegen 15.30 Uhr auf der A81 in Fahrtrichtung Heilbronn ereignet haben.

Laut Polizeiangaben gerieten der Mann und seine zehn Jahre jüngere Begleiterin in ihrem blauen Opel Zafira am Rotebühlplatz mächtig in die Haare. Der Streit blieb jedoch nicht gänzlich unbemerkt, sodass aufmerksame Zeuginnen daraufhin die Polizei kontaktierten.

Als die schließlich am Ort des Geschehens eintraf, war der Mann bereits sprichwörtlich über alle Berge und soll seinen Weg in Richtung Heilbronn fortgesetzt haben.

Dann das Unglaubliche: Noch während der Fahrt soll der Mann die Beifahrertür geöffnet und versucht haben, seine Begleitung aus dem Auto zu stoßen. Einzig der heftigen Gegenwehr der Frau war es geschuldet, dass es nicht zur Katastrophe kam.