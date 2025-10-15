100.000 Euro Schaden und Vollsperrung nach Lkw-Crash auf A9

Coswig (Anhalt) - Ein Bild der Verwüstung zeichnete sich am Dienstagabend auf der A9 ab, nachdem zwei Lkw in einen Unfall verwickelt wurden. Der Schaden ist immens.

Die Autobahn musste voll gesperrt werden. © Facebook/Feuerwehr Coswig / Anhalt

Ein 48-Jähriger war mit seinem Laster gegen 18.19 Uhr auf der Autobahn in Richtung München unterwegs.

Zwischen den Anschlussstellen Coswig und Vockerode kam er plötzlich ins Schleudern.

Der Mann verlor die Kontrolle, sein Lkw kam von der rechten Spur ab und knallte zuerst gegen die rechte Leitplanke.

"Anschließend wurde das Fahrzeug zurück auf die Fahrbahn geschleudert", bestätigte die Polizei. Dabei stieß es gegen einen zweiten Lkw.

"Der 57-jährige Fahrer versuchte noch nach links auszuweichen, wodurch das Fahrzeug mit der linken Leitplanke kollidierte", hieß es weiter.

Durch den Zusammenstoß wurde der Laster des 48-Jährigen erneut gegen die rechte Leitplanke geschleudert. Der Mann zog sich dabei leichte Verletzungen zu.

Es entstand darüber hinaus ein Sachschaden in Höhe von circa 100.000 Euro.