Schlimmer Unfall an A9-Raststätte: Mann wird von Sattelzug überrollt und stirbt

Teuchern - Tragisches Unglück auf einem Parkplatz an der A9 im Burgenlandkreis: Ein Mann ist am Dienstagmorgen von einem Sattelzug überrollt und tödlich verletzt worden.

Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen. (Symbolfoto) © Sebastian Gollnow/dpa

Der schlimme Unfall geschah gegen 9.20 Uhr an der Raststätte Osterfeld-West, wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch erklärte. Hier führt die Autobahn in Richtung München.

Den Angaben zufolge wollte ein 54-jähriger Pole mit seinem Gespann gerade anfahren und hatte dabei offenbar den 46 Jahre alten Landsmann übersehen, der auf dem Rastplatz zu Fuß unterwegs war.

"Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurde der 46-Jährige von dem Sattelzug erfasst und überfahren", so Sprecherin Carola Baust.