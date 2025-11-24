Lkw kracht in Leitplanke: Staugefahr auf der A9 bei Leipzig!

Schkeuditz - Die A9 in Richtung München musste am Montagabend zwischenzeitlich voll gesperrt werden.

Der Lkw verunfallte am Schkeuditzer Kreuz. © Michael Strohmeyer

Wie die Polizei in den Verkehrswarnmeldungen mitteilte, ereignete sich gegen 20 Uhr auf Höhe des Schkeuditzer Kreuzes ein Lkw-Unfall.

Nach ersten Erkenntnissen soll der Lastwagenfahrer wohl einen medizinischen Notfall erlitten und daraufhin mit seinem Fahrzeug gegen die Leitplanke gekracht sein. Er wurde mit dem Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht.

Die Feuerwehr Wiedemar rückte an, um vor Ort ausgelaufene Betriebsstoffe zu binden und den demolierten Lkw auf den Standstreifen zu lenken.