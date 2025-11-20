Autotransporter kippt um: Neuwagen verteilen sich auf A9

Brück (Potsdam-Mittelmark) - Chaos in Brandenburg : Am Donnerstagmittag hat sich auf der Autobahn 9 ein spektakulärer Unfall ereignet.

Ein mit Autos beladener Transporter ist auf der A9 bei Brück umgekippt und hat seine Ladung verloren. © Julian Stähle

Der 30 Jahre alte Brummi-Fahrer blieb bei dem Crash zwischen den Auffahrten Brück und Beelitz unverletzt und konnte sich selbstständig aus dem Führerhaus befreien, wie die Polizei mitteilte.

Nach ersten Erkenntnissen kippte der Sattelzug gegen 13.17 Uhr aus bislang noch ungeklärter Ursache um und blockierte mehrere Fahrstreifen.

Ein noch größeres Problem stellte jedoch die Ladung dar, denn die bestand aus mehreren Neuwagen, die sich vom Anhänger lösten und über die gesamte Fahrbahn verteilten.

Feuerwehren aus der Umgebung mussten die stark beschädigten Autos teilweise mit einer Seilwinde bergen, weshalb die A9 in Fahrtrichtung Potsdam für mehrere Stunden und teilweise komplett gesperrt wurde.