A9 nach Unfällen gesperrt: Mehr als ein Dutzend Verletzte

Weißenfels/Naumburg - Bei gleich zwei schweren Auffahrunfällen auf der A9 zwischen Weißenfels und Naumburg haben sich am Sonntag insgesamt 14 Menschen verletzt - drei davon schwer.

Die Polizei ermittelt zu den genauen Umständen. (Symbolbild) © Heiko Rebsch/dpa

"Wir sind zurzeit auf der A9 bei mehreren Unfällen im Einsatz", bestätigte eine Sprecherin der Polizeiinspektion Halle (Saale) auf Anfrage von TAG24.

Kurz nach 12.30 Uhr krachte es das erste Mal in Richtung Nürnberg zwischen Naumburg und Droyßig. Dabei soll es sich um einen Auffahrunfall an einem Stauende beziehungsweise beginnenden Stau gehandelt haben.

Insgesamt vier Fahrzeuge waren darin verwickelt. Ersten Kenntnissen zufolge sollen sich neun Personen verletzt haben. Eine davon schwer, sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht.

Die Fahrtrichtung musste zwischenzeitlich komplett gesperrt werden, aktuell wird der Verkehr auf dem linken Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeführt.

Knapp 1,5 Stunden später krachte es ein zweites Mal ebenfalls auf der A9 in Richtung Nürnberg. Zwischen Weißenfels und der Raststätte Osterfeld West kam es gegen 13.50 Uhr zu einem zweiten Auffahrunfall. Auch in diesem Fall waren vier Fahrzeuge beteiligt. Nach derzeitigem Stand wurden fünf Personen verletzt, davon zwei schwer.