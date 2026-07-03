Auto überschlägt sich auf Abfahrt: Zwei Schwerverletzte bei Unfall auf der A9

Leipzig - Bei einem schweren Unfall auf der A9 bei Leipzig sind am Freitagnachmittag drei Personen verletzt worden, zwei von ihnen schwer.

Auf der A9 bei Leipzig ist es am Freitag zu einem schweren Unfall gekommen, bei dem sich ein Auto überschlug. © Michael Strohmeyer

Wie Polizeisprecher Paul Engelmann gegenüber TAG24 mitteilte hatte sich das Unglück gegen 13.45 Uhr in Fahrtrichtung Berlin ereignet.

Aus bislang ungeklärter Ursache verunglückte zwischen den Anschlussstellen Leipzig-West und Großkugel ein schwarzes Auto. Der Wagen überschlug sich dabei mehrfach, bevor er auf der Rasenfläche der Abfahrt Großkugel zum Liegen kam.

"Nach unseren bisherigen Informationen wurden zwei Personen bei dem Unfall schwer verletzt. Eine weitere Person erlitt leichte Verletzungen", so der Polizeisprecher.

Zahlreiche Rettungskräfte, darunter die Feuerwehr Schkeuditz sowie der Rettungsdienst des Flughafens Leipzig-Halle, eilten zum Ort des Geschehens, um den Verletzten zu helfen. Bilder vom Unfallort zeigen, dass dabei auch ein Rettungshubschrauber und sogar Soldaten der Bundeswehr zum Einsatz kamen.

Im Zuge der Rettungsarbeiten sowie der Unfallaufnahme musste der rechte Fahrstreifen laut Polizeisprecher Engelmann gesperrt werden. "Die linke und mittlere Spur sind weiterhin befahrbar."