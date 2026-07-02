Unfall-Chaos auf der A9: Vier Crashs sorgen für lange Staus

Beelitz - Auf der A9 bei Beelitz (Landkreis Potsdam-Mittelmark) ging am Donnerstagvormittag fast nichts mehr. Gleich vier Unfälle innerhalb kurzer Zeit legten den Verkehr lahm.

Zwischen Beelitz und Brück kam es zu einem Crash zwischen drei Fahrzeugen. © Bildproduktion J. Stähle

Am schwersten krachte es zwischen den Anschlussstellen Beelitz und Brück in Fahrtrichtung Leipzig. Nach Angaben der Polizei waren dort vier Fahrzeuge in den Unfall verwickelt. Eine Person erlitt schwere Verletzungen und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Drei weitere Beteiligte kamen mit leichten Verletzungen davon.

Nach dem Crash mussten die beschädigten Fahrzeuge von der Fahrbahn geräumt werden. Die Folge: Der Verkehr staute sich über mehrere Kilometer.

Doch damit war das Unfall-Chaos noch nicht vorbei. Auf der Gegenfahrbahn zwischen Niemegk und Brück fuhr ein Wohnmobil auf ein vorausfahrendes Auto auf. Der Fahrer des Wohnmobils wurde dabei leicht verletzt.

Nur wenig später kam es in Fahrtrichtung Potsdam zu einem weiteren Auffahrunfall mit insgesamt vier Fahrzeugen. Auch hier wurde nach ersten Erkenntnissen eine Person leicht verletzt.