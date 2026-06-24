Fiat rast unter Laster: Beifahrer überlebt, weil er ein Nickerchen machte

Leipzig - Die Motorhaube aufgerissen, der Beifahrerplatz kaum mehr zu erkennen, so das schockierende Bild, das ein Fiat am Mittwochmorgen nach einem Unfall auf der A9 bot. Kaum zu glauben: Besagter Beifahrer hatte dabei offenbar Glück im Unglück - weil er ein Nickerchen machte.

Auf der A9 bei Leipzig ist am Mittwochmorgen ein Fiat verunglückt und unter einen Sattelzug geraten. © Michael Strohmeyer

Der Fiat war gegen 9.15 Uhr auf der A9 zwischen Großkugel und Leipzig-West in Fahrtrichtung München verunglückt, wie Polizeisprecherin Melanie Roeber gegenüber TAG24 mitteilte.

Was genau sich bei dem Crash zutrug, war zunächst noch unklar. Nach Informationen vom Ort des Geschehens soll der SUV zunächst mit der äußeren Leitplanke kollidiert sein, bevor er auf einen vor ihm befindlichen Sattelzug auffuhr.

Den Bildern nach zu urteilen hatte der Fahrer des Fiats dabei noch vergeblich versucht auszuweichen, wodurch das Auto mit der Beifahrerseite und den Auflieger des Sattelzugs geriet.

Die Folgen dessen waren verheerend: Die rechte Seite der Motorhaube wurde nahezu aufgeschlitzt, A- und B-Säule wortwörtlich nach außen gedrückt, von der Frontscheibe blieb nur noch der Teil vor dem Fahrer übrig.

Der Beifahrer soll dennoch Glück im Unglück gehabt haben. Nach TAG24-Informationen hatte er seinen Sitz nach hinten geklappt, um ein Nickerchen zu machen. Statt bei dem Unfall aufrecht zu sitzen, soll er vielmehr gelegen haben und dem Schlimmsten deshalb entgangen sein.