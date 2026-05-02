A9 nach Unfall gesperrt: Lastwagen überschlägt zwischen Hilpoltstein und Allersberg

Hilpoltstein - Wegen eines auf dem Dach liegenden Lastwagens auf der A9 ist die Fahrbahn in Richtung Berlin ab der Ausfahrt Hilpoltstein (Landkreis Roth) am frühen Samstagmorgen gesperrt.

Ein Lastwagen liegt auf dem Dach auf der A9 – die Strecke Richtung Berlin bleibt dicht. (Symbolbild) © Daniel Karmann/dpa

Wie die Polizei mitteilte, ist der Lastwagen wahrscheinlich ohne Beteiligung weiterer Fahrzeuge von der rechten Fahrbahn abgekommen und gegen die Mittelleitplanke gefahren.

Dort habe er sich überschlagen und sei dann etwa bei Kilometer 397 zwischen den Ausfahrten Hilpoltstein und Allersberg auf dem Dach liegen geblieben.

Der 36-jährige Fahrer des Lastwagens ist laut Polizei schwer verletzt. Wie genau es zu dem Unfall gekommen ist, könne man bisher nicht sagen.