Unfall auf der A9: Auto überschlägt sich, drei Verletzte

Helmbrechts - Ein Auto hat sich bei einem Zusammenstoß mit einem anderen Wagen auf der A9 im bayerischen Helmbrechts (Landkreis Hof) überschlagen und ist auf dem Dach liegen geblieben.

Ein Rettungshubschrauber brachte die Beifahrerin ins Krankenhaus. (Symbolfoto) © Christoph Reichwein/dpa

Bei dem Unfall am Mittwoch, kurz nach 8 Uhr, wurden drei Menschen verletzt, wie die Verkehrspolizei mitteilte. Die Ermittler schätzten den Gesamtschaden auf rund 120.000 Euro.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte ein 61-jähriger Autofahrer beim Spurwechsel den von hinten kommenden Wagen eines 23-Jährigen aus dem Brandenburger Landkreis Potsdam-Mittelmark übersehen.

Durch die Kollision überschlug sich demnach der Wagen des Jüngeren, das andere Auto prallte gegen eine Betonleitwand und eine Schutzplanke.

Ein Rettungswagen brachte beide Fahrer ins Krankenhaus, die 27-jährige Beifahrerin des 23-Jährigen wurde von einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht.