Trümmerfeld auf der A9: Schwertransport-Crash legt den Verkehr lahm

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Ein Unfall zwischen zwei Lastwagen legte am Mittwochabend den Verkehr auf der A9 zwischen Bad Dürrenberg und Leipzig lahm.

Von Annika Rank

Bad Dürrenberg - Ein Unfall zwischen zwei Lastwagen legte am Mittwochabend den Verkehr auf der A9 zwischen Bad Dürrenberg und Leipzig lahm.

Auf einem der beteiligten Lkws befindet sich eine tonnenschwere Kokille, die nun umgeladen werden muss.
Auf einem der beteiligten Lkws befindet sich eine tonnenschwere Kokille, die nun umgeladen werden muss.  © EHL Media

Nach ersten Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall kurz vor 17 Uhr auf der Richtungsfahrbahn Berlin zwischen der Anschlussstelle Bad Dürrenberg und dem Rastplatz Bachfurt-Ost.

Am Stauende eines vorangegangenen Crashs soll demnach ein Tiertransporter zuerst auf einen Sicherheitswagen und schließlich noch auf den dazugehörigen Schwerlasttransporter aufgefahren sein.

Der Aufprall war dabei wohl so heftig, dass mehrere Personen verletzt wurden. Auch ein Rettungshubschrauber rückte an, um einen Betroffenen ins Krankenhaus zu bringen.

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Wie TAG24 vom Ort des Geschehens erfuhr, wurden die beteiligten Fahrzeuge bei dem Unfall schwer beschädigt und sind nicht mehr fahrbereit, weshalb die A9 voll gesperrt werden musste.

Vor allem die Bergung und das Umladen der 38 Tonnen schwere Ladung des Schwertransporters wird wohl noch mehrere Stunden in Anspruch nehmen.

Der Verkehr staut sich hinter der Unfallstelle.
Der Verkehr staut sich hinter der Unfallstelle.  © EHL Media

Der Verkehr wird bisher nur langsam an der Anschlussstelle Bad Dürrenberg von der Autobahn geleitet, sodass sich die Fahrzeuge kilometerweit stauen.

Titelfoto: EHL Media

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