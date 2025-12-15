A9 nach Unfall mit mehreren Fahrzeugen gesperrt: Fünf Menschen verletzt
Von Philipp Rahn und Benedikt Zinsmeister
Marktschorgast - Fünf Menschen sind bei einem Unfall mit mehreren Fahrzeugen auf der Autobahn 9 im Landkreis Kulmbach verletzt worden.
Drei der Personen seien leicht, zwei schwer verletzt worden, teilte die Polizei mit.
Demnach fuhr ein 53-Jähriger am Sonntagabend gegen 19 Uhr etwa einen Kilometer vor der Anschlussstelle Marktschorgast mit einem Transporter auf einen Lastwagen auf und geriet ins Schleudern.
Anschließend seien noch drei nachfolgende Fahrzeuge in die Unfallfahrzeuge gekracht.
Die A9 in Richtung Berlin musste für etwa eineinhalb Stunden komplett gesperrt werden.
Aufgrund der Vollsperrung der A9 kam es schnell zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Der Verkehr staute sich dem Polizeisprecher zufolge etwa fünf bis sieben Kilometer lang.
Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf mindestens 180.000 Euro.
Titelfoto: Marcus Brandt/dpa