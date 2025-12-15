Reifenteile auf A9! Unfall bei Leipzig sorgt für Gefahr

Wiedemar - Die A9 auf Höhe des Schkeuditzer Kreuzes ist immer wieder Schauplatz von Unfällen - so auch Montagnachmittag.

Einen Kilometer nach dem Schkeuditzer Kreuz fuhr dieser Audi auf seinen Vordermann auf. © Michael Strohmeyer

Ein Audi war etwa um 15.30 Uhr in Richtung Berlin zwischen dem Schkeuditzer Kreuz und der Anschlussstelle Wiedemar auf einen vorausfahrenden VW aufgefahren.

Zwar fiel der Schaden an beiden Fahrzeugen verhältnismäßig gering aus, dennoch sorgten umherfliegende Reifenteile für eine Gefahr für nachfolgende Verkehrsteilnehmer.

Auch die Polizei, die noch zum Unfallhergang ermittelt, gab in ihren Verkehrswarnmeldungen einen entsprechenden Hinweis.

Zwei Personen wurden nach ersten Erkenntnissen bei dem Zusammenstoß leicht verletzt.