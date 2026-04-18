A9 nach Unfall voll gesperrt: Verlor der Fahrer durch Starkregen die Kontrolle?

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Die A9 musste am späten Samstagnachmittag Richtung Berlin voll gesperrt werden. Ein Auto durchbrach die Leitplanke und kam neben der Fahrbahn zum Stehen.

Von Tamina Porada

Wiedemar - Die A9 musste am späten Samstagnachmittag Richtung Berlin voll gesperrt werden.

Das Auto kam neben der Autobahn zum Stehen.
Das Auto kam neben der Autobahn zum Stehen.  © Michael Strohmeyer

Die Polizei bestätigte den Unfall zwischen Wiedemar und Halle (Saale) in den Verkehrswarnmeldungen.

Wie TAG24 von vor Ort erfuhr, durchbrach ein Fahrer nach 17 Uhr mit seinem Auto die Leitplanke und kam neben der Fahrbahn zum Stehen.

Plötzlich einsetzender Starkregen könnte dafür verantwortlich sein, dass der Fahrer ins Schleudern kam. Die genaue Unfallursache wird von der Polizei allerdings noch ermittelt.

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Einsatzkräfte der Feuerwehr Wiedemar befreiten die Person aus dem Auto.

Zusätzlich landete ein Rettungshubschrauber auf der Fahrbahn. Wie schwer die Verletzungen des Insassen sind, ist noch nicht bekannt.

Ein Rettungshubschrauber landete auf der Fahrbahn.
Ein Rettungshubschrauber landete auf der Fahrbahn.  © Michael Strohmeyer

Die A9 Richtung Berlin musste während des Einsatzes voll gesperrt werden und war auch am frühen Abend noch nicht wieder freigegeben. Es bildete sich Stau.

Titelfoto: Bildmontage: Michael Strohmeyer

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