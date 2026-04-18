A9 nach Unfall voll gesperrt: Verlor der Fahrer durch Starkregen die Kontrolle?

Wiedemar - Die A9 musste am späten Samstagnachmittag Richtung Berlin voll gesperrt werden.

Das Auto kam neben der Autobahn zum Stehen. © Michael Strohmeyer

Die Polizei bestätigte den Unfall zwischen Wiedemar und Halle (Saale) in den Verkehrswarnmeldungen.

Wie TAG24 von vor Ort erfuhr, durchbrach ein Fahrer nach 17 Uhr mit seinem Auto die Leitplanke und kam neben der Fahrbahn zum Stehen.

Plötzlich einsetzender Starkregen könnte dafür verantwortlich sein, dass der Fahrer ins Schleudern kam. Die genaue Unfallursache wird von der Polizei allerdings noch ermittelt.

Einsatzkräfte der Feuerwehr Wiedemar befreiten die Person aus dem Auto.

Zusätzlich landete ein Rettungshubschrauber auf der Fahrbahn. Wie schwer die Verletzungen des Insassen sind, ist noch nicht bekannt.