Jaguar schiebt Skoda in Stauende: Drei Verletzte bei Unfall auf der A9

Leipzig - Bei einem Unfall auf der A9 bei Leipzig sind am Mittwochabend drei Menschen verletzt worden.

An einem Stauende auf der A9 bei Leipzig ist es am Mittwochabend zu einem Unfall zwischen gleich drei Fahrzeugen gekommen. (Symbolfoto) © Heiko Rebsch/dpa

Wie Polizeisprecher Paul Engelmann mitteilte, hatte sich kurz nach 21 Uhr in Höhe der Autobahnauffahrt Leipzig-West Stau in Fahrtrichtung Berlin gebildet.

Eine 84-jährige Jaguar-Fahrerin bemerkte dies offenbar zu spät, wodurch sie auf einen vor ihr verkehrsbedingt bremsenden Skoda auffuhr und diesen auf einen am Stauende stehenden Volvo schob.

Die Jaguar-Fahrerin sowie ihre 83-jährige Beifahrerin erlitten bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen. Die Fahrerin (23) des Skoda wurde schwer verletzt und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Laut Polizei entstand bei dem Crash ein Gesamtschaden von circa 15.000 Euro.