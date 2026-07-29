A9 Richtung Berlin voll gesperrt: Chrysler-Fahrer überholt zu spät

Bad Klosterlausnitz - Die A9 in Fahrtrichtung Berlin war am Mittwochmorgen zeitweise voll gesperrt.

Der Chrysler wurde stark demoliert. © Thüringer Polizei, Autobahnpolizeiinspektion

Wie die Autobahnpolizei berichtet, wollte ein 44-jähriger Chrysler-Fahrer gegen 7.10 Uhr zwischen den Anschlussstellen Bad Klosterlausnitz und Eisenberg einen Lkw überholen. Beide Fahrzeuge hatten sich zu diesem Zeitpunkt auf dem mittleren von drei Fahrtstreifen befunden.

Der Autofahrer wechselte allerdings zu spät nach links und war mit dem Sattelauflieger kollidiert. Durch den Crash wurde der 44-Jährige leicht verletzt. Von den Rettungskräften war er anschließend in ein Krankenhaus gebracht worden.

Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 25.000 Euro beziffert und der Chrysler nahezu komplett zerstört.