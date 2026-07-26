Neun Verletzte nach Unfall auf A9: Wohnmobil-Fahrer fährt ungebremst in Stauende

Bad Lobenstein - Auf der A9 in Fahrtrichtung Berlin hat es am frühen Samstagabend gekracht. Die Autobahn war im Unfallbereich mit Rettungskräften übersät.

Die A9 in Fahrtrichtung Berlin war stundenlang gesperrt. © Thüringer Polizei, Autobahnpolizeiinspektion

Der Fahrer eines Wohnmobils mit zwei Kindern an Bord war zwischen den Anschlussstellen Rudolphstein und Bad Lobenstein ungebremst auf ein Stauende gefahren und mit mehreren Autos kollidiert. Neun Fahrzeuge wurden beschädigt - darunter zwei Kleinbusse. Wie die Autobahnpolizei berichtet, hatte der Mann den stehenden Verkehr zu spät bemerkt.

Bei dem Unfall wurden neun Fahrzeuge demoliert. Insgesamt neun Menschen wurden verletzt. Davon eine Person schwer.

In den Crash involviert war auch eine Reisegruppe, bestehend aus acht Betreuern und elf Kindern. Den Angaben nach befanden sie sich auf der Rückreise aus Österreich.