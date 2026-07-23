Peugeot überschlägt sich auf A9 Richtung Berlin: Zwei Menschen verletzt
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Wie die Autobahnpolizei am Mittwochabend erklärte, war ein 26-jähriger Peugeot-Fahrer zwischen den Anschlussstellen Dittersdorf und Triptis nach rechts von der Fahrbahn abgekommen.
Im Anschluss hatte sich das Auto des jungen Mannes im angrenzenden Graben überschlagen. Der stark zerstörte Peugeot war anschließend entgegen der Fahrtrichtung neben der A9 stehengeblieben.
Der 26-Jährige und seine Mitfahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Laut Polizeiangaben entstand ein Sachschaden von rund 40.000 Euro.
Titelfoto: Thüringer Polizei, Autobahnpolizeiinspektion