Peugeot überschlägt sich auf A9 Richtung Berlin: Zwei Menschen verletzt

Dittersdorf - Schwerer Unfall am frühen Mittwochmorgen auf der A9 in Fahrtrichtung Berlin .

Der Peugeot hatte sich überschlagen und war im angrenzenden Graben liegengeblieben. © Thüringer Polizei, Autobahnpolizeiinspektion

Wie die Autobahnpolizei am Mittwochabend erklärte, war ein 26-jähriger Peugeot-Fahrer zwischen den Anschlussstellen Dittersdorf und Triptis nach rechts von der Fahrbahn abgekommen.

Im Anschluss hatte sich das Auto des jungen Mannes im angrenzenden Graben überschlagen. Der stark zerstörte Peugeot war anschließend entgegen der Fahrtrichtung neben der A9 stehengeblieben.