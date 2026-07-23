Peugeot überschlägt sich auf A9 Richtung Berlin: Zwei Menschen verletzt

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Schwerer Unfall am frühen Mittwochmorgen auf der A9 in Fahrtrichtung Berlin.

Von Christian Rüdiger

Dittersdorf - Schwerer Unfall am frühen Mittwochmorgen auf der A9 in Fahrtrichtung Berlin.

Der Peugeot hatte sich überschlagen und war im angrenzenden Graben liegengeblieben.
Der Peugeot hatte sich überschlagen und war im angrenzenden Graben liegengeblieben.  © Thüringer Polizei, Autobahnpolizeiinspektion

Wie die Autobahnpolizei am Mittwochabend erklärte, war ein 26-jähriger Peugeot-Fahrer zwischen den Anschlussstellen Dittersdorf und Triptis nach rechts von der Fahrbahn abgekommen.

Im Anschluss hatte sich das Auto des jungen Mannes im angrenzenden Graben überschlagen. Der stark zerstörte Peugeot war anschließend entgegen der Fahrtrichtung neben der A9 stehengeblieben.

Der 26-Jährige und seine Mitfahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Laut Polizeiangaben entstand ein Sachschaden von rund 40.000 Euro.

Titelfoto: Thüringer Polizei, Autobahnpolizeiinspektion

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