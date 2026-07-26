Pferd steht auf der A9: Anhänger kippt während der Fahrt um - Vollsperrung

Bad Lobenstein - Die A9 in Thüringen war am Samstagabend in beide Fahrtrichtung voll gesperrt. Auslöser war ein Unfall mit einem Pferd.

Dem Pferd ging es augenscheinlich gut. Die A9 war vorsichtshalber in beide Fahrtrichtungen gesperrt. © Thüringer Polizei, Autobahnpolizeiinspektion

Wie die Autobahnpolizei berichtet, war der Fahrer eines Kleintransporters samt Pferdeanhänger mit ordentlich Tempo unterwegs. Wegen der nicht angepassten Geschwindigkeit hatte sich der Anhänger aufschaukelt und war zwischen den Anschlussstellen Bad Lobenstein und Rudolphstein umgekippt und auf dem mittleren Fahrstreifen liegengeblieben.

Im Anhänger hatte sich zum Unfallzeitpunkt ein Pferd befunden. Wegen der Gefahr, dass das Tier ausbricht und über die A9 läuft, wurde die Autobahn in Fahrtrichtung München sowie Berlin voll gesperrt.

Die Feuerwehr konnte das Pferd in der Folge kontrolliert aus dem Anhänger holen und diesen wieder aufrichten. Dem Vierbeiner ging es augenscheinlich gut, teilten die Beamten mit.