A9 voll gesperrt! Vier Unfälle innerhalb kürzester Zeit

Lützen - Vollsperrung auf der A9 in Sachsen-Anhalt : Kurz vorm Wochenende sind am Freitag mehrere Autos zusammengekracht. Es soll auch Verletzte gegeben haben.

Auf der A9 sind am Freitagnachmittag mehrere Autos ineinander gekracht. © EHL Media/Erik-Holm Langhof

Wie ein Polizeisprecher auf Anfrage von TAG24 berichtete, geschah ein erster Unfall kurz nach 15 Uhr in Fahrtrichtung Berlin zwischen dem Kreuz Rippachtal und der Anschlussstelle Bad Dürrenberg.

Was genau passiert ist, ist noch unklar, aber es sollen mehrere Autos beteiligt gewesen sein.

Im Rückstau soll es außerdem zu drei weiteren Unfällen gekommen sein.

Nach ersten Informationen der Polizei seien sechs Personen leicht verletzt. Ein Rettungshubschrauber sei angefordert worden.