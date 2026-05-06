Drei Verletzte und 120.000 Euro Schaden: Kettenreaktion sorgt für A9-Sperrung

Osterfeld - Am gestrigen Dienstagabend verlor der Fahrer eines Land Rovers die Kontrolle über sein Auto und löste so einen schweren Unfall auf der A9 aus.

Die Polizei geht davon aus, dass der Land Rover den Unfall auslöste. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa

Der Unfall ereignete sich gegen 22.20 Uhr zwischen den Anschlussstellen Naumburg und Weißenfels nahe der Stadt Osterfeld.

Wie die Polizeiinspektion Halle (Saale) mitteilte, gehe man derzeit davon aus, dass der Land Rover auf dem mittleren Streifen der A9 in Richtung Berlin unterwegs war und auf den Anhänger eines Jeeps auffuhr. Wie es dazu kam, sei bisher noch unklar.

Daraufhin verlor der Land-Rover-Fahrer die Kontrolle über sein Auto, geriet ins Schleudern und stieß gegen die Leitplanke. In weiterer Folge kam es zur Kettenreaktion. Sowohl ein Mercedes als auch ein VW konnten trotz Gefahrenbremsung den Zusammenstoß mit dem Anhänger des Jeeps nicht verhindern.

Insgesamt wurden drei Personen verletzt. Der Fahrer des Land Rovers sowie der des Mercedes wurden leicht verletzt, der Fahrer des Jeeps verletzte sich schwer. Alle mussten zur weiteren medizinischen Behandlung in Krankenhäuser gebracht werden.