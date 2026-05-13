A9 gesperrt: Mehrere Autos krachen zusammen, Hubschrauber im Einsatz

Leipzig - Großeinsatz nahe Leipzig : Am frühen Mittwochabend hat es auf der A9 gekracht. Es sollen mehrere Fahrzeuge beteiligt sein.

Ein Hubschrauber musste auf der Autobahn landen. © Michael Strohmeyer

Die Polizei wurde über den Unfall auf Höhe des Kilometers 125,5 um 18.08 Uhr informiert, wie Sprecher Paul Engelmann auf Anfrage von TAG24 sagte.

Demnach sollen mehrere Autos in den Crash auf der linken Fahrspur in Fahrtrichtung Berlin zwischen den Anschlussstellen Leipzig-West und Großkugel verwickelt gewesen sein.

Die Feuerwehr bestätigte einem Reporter vor Ort, dass insgesamt fünf Fahrzeuge betroffen gewesen seien.

Was genau passiert ist, konnte Engelmann so kurz nach dem Unfall noch nicht sagen. Nach TAG24-Informationen habe es zuerst zwischen zwei Autos gekracht und einige Meter weiter zwischen zwei anderen, wobei auch ein drittes beschädigt worden sein soll.

Eine Person soll verletzt worden sein - bestätigen konnte der Sprecher diese Information noch nicht. Neben Polizei und Feuerwehr war auch ein Rettungshubschrauber zur Unterstützung des Notarztes vor Ort.