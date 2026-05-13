A9 gesperrt: Mehrere Autos krachen zusammen, Hubschrauber im Einsatz

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Großeinsatz nahe Leipzig: Am frühen Mittwochabend hat es auf der A9 gekracht. Es sollen mehrere Fahrzeuge beteiligt sein.

Von Juliane Bonkowski

Leipzig - Großeinsatz nahe Leipzig: Am frühen Mittwochabend hat es auf der A9 gekracht. Es sollen mehrere Fahrzeuge beteiligt sein.

Ein Hubschrauber musste auf der Autobahn landen.
Ein Hubschrauber musste auf der Autobahn landen.  © Michael Strohmeyer

Die Polizei wurde über den Unfall auf Höhe des Kilometers 125,5 um 18.08 Uhr informiert, wie Sprecher Paul Engelmann auf Anfrage von TAG24 sagte.

Demnach sollen mehrere Autos in den Crash auf der linken Fahrspur in Fahrtrichtung Berlin zwischen den Anschlussstellen Leipzig-West und Großkugel verwickelt gewesen sein.

Die Feuerwehr bestätigte einem Reporter vor Ort, dass insgesamt fünf Fahrzeuge betroffen gewesen seien.

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Unfall A9 Trümmerfeld auf der A9: Schwertransport-Crash legt den Verkehr lahm

Was genau passiert ist, konnte Engelmann so kurz nach dem Unfall noch nicht sagen. Nach TAG24-Informationen habe es zuerst zwischen zwei Autos gekracht und einige Meter weiter zwischen zwei anderen, wobei auch ein drittes beschädigt worden sein soll.

Eine Person soll verletzt worden sein - bestätigen konnte der Sprecher diese Information noch nicht. Neben Polizei und Feuerwehr war auch ein Rettungshubschrauber zur Unterstützung des Notarztes vor Ort.

Insgesamt sollen fünf Autos was abbekommen haben.
Insgesamt sollen fünf Autos was abbekommen haben.  © EHL Media/Erik-Holm Langhof

Die Autobahn musste zeitweise voll gesperrt werden, wobei die rechte Fahrspur inzwischen wieder freigegeben wurde. Mit Verkehrsbehinderungen muss allerdings gerechnet werden.

Titelfoto: Michael Strohmeyer

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