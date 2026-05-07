Hubschrauber landet auf A9: Drei Verletzte bei Mini-Cooper-Crash nahe Leipzig

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Am Donnerstagmorgen krachte es auf der A9 bei Leipzig.

Von Annika Rank

Leipzig - Am Donnerstagmorgen krachte es auf der A9 bei Leipzig.

Der Unfallwagen wurde stark beschädigt.
Der Unfallwagen wurde stark beschädigt.  © Michael Strohmeyer

Wie TAG24 von Polizeisprecher Moritz Peters erfuhr, ereignete sich der Unfall gegen 7.45 Uhr auf der Richtungsfahrbahn Berlin zwischen Leipzig-West und Großkugel.

Ein Mini Cooper war demnach ohne Beteiligung anderer Fahrzeuge von der Spur abgekommen und gegen die Leitplanke geknallt.

Ob der seit den Morgenstunden andauernde Starkregen bei dem Unfall eine Rolle gespielt hat, muss noch geprüft werden.

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Nach bisherigem Kenntnisstand der Polizei wurden drei Personen verletzt. Auch ein Rettungshubschrauber kam zum Einsatz.

Ein Rettungshubschrauber wurde angefordert.
Ein Rettungshubschrauber wurde angefordert.  © Michael Strohmeyer

Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten der Feuerwehren Günthersdorf und Schkeuditz musste die Richtungsfahrbahn voll gesperrt werden. Inzwischen konnte zumindest der rechte Fahrstreifen wieder für den Verkehr freigegeben werden.

Titelfoto: Montage Michael Strohmeyer

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