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A9 zeitweise voll gesperrt: Vier Unfälle dicht beieinander

Vollsperrung auf der A9 in Sachsen-Anhalt: Kurz vorm Wochenende sind am mehrere Autos zusammengekracht. Es soll auch Verletzte gegeben haben.

Von Juliane Bonkowski

Lützen - Vollsperrung auf der A9 in Sachsen-Anhalt: Kurz vorm Wochenende sind am Freitag mehrere Autos zusammengekracht. Es soll auch Verletzte gegeben haben.

Auf der A9 sind am Freitagnachmittag mehrere Autos ineinander gekracht.
Auf der A9 sind am Freitagnachmittag mehrere Autos ineinander gekracht.  © EHL Media/Erik-Holm Langhof

Wie ein Polizeisprecher auf Anfrage von TAG24 berichtete, geschah ein erster Unfall kurz nach 15 Uhr in Fahrtrichtung Berlin zwischen dem Kreuz Rippachtal und der Anschlussstelle Bad Dürrenberg.

Was genau passiert ist, ist noch unklar, aber es sollen mehrere Autos beteiligt gewesen sein.

Im Rückstau soll es außerdem zu drei weiteren Unfällen gekommen sein.

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Unfall A9 Schwerer Unfall auf der A9: Lastwagen kippt auf Mittelleitplanke

Nach ersten Informationen der Polizei seien sechs Personen leicht verletzt. Ein Rettungshubschrauber sei angefordert worden.

Mehrere Fahrzeuge wurden stark beschädigt, es soll auch Verletzte gegeben haben.
Mehrere Fahrzeuge wurden stark beschädigt, es soll auch Verletzte gegeben haben.  © EHL Media/Erik-Holm Langhof

Die Autobahn war zeitweise voll gesperrt und wurde erst gegen 22 Uhr wieder freigegeben. Es musste mit Stau gerechnet werden, weshalb die Polizei darum bat, die Unfallstelle möglichst weiträumig zu umfahren.

Erstmeldung am 13. März, 16.25 Uhr, aktualisiert 22.18 Uhr.

Titelfoto: EHL Media/Erik-Holm Langhof

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