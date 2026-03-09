Reifenplatzer auf der A9: Transporter mit Dönerspießen überschlägt sich

Eisenberg - Auf der A9 in Thüringen hat es am Sonntag gekracht. Betroffen war ein mit Dönerspießen beladener Kleintransporter.

Die Dönerspieße verteilten sich teilweise auf der A9. (Symbolfoto) © Sven Hoppe/dpa

Zwischen den Anschlussstellen Eisenberg und Bad Klosterlausnitz war dem 56-Jährigen ein Reifen geplatzt. Das Fahrzeug war anschließend ins Schleudern geraten und nach links von der A9 abgekommen, wie die Autobahnpolizei am Montag erklärte.

Der Kleintransporter krachte in der Folge gegen die Mittelleitplanke, überschlug sich und blieb zwischen dem mittleren und linken Fahrstreifen auf der Seite liegen. Hierbei wurde der 56-Jährige leicht und sein 36-jähriger Beifahrer schwer verletzt.

Darüber hinaus verteilten sich Trümmerteile auf der Autobahn. Eine Autofahrerin beschädigte ihr Fahrzeug, weil sie über die Trümmerteile gefahren war. Laut Angaben der Autobahnpolizei war der Kleintransporter um 55 Prozent überladen.

Während der Bergungsarbeiten kullerten die geladenen Dönerspieße teilweise auf die Fahrbahn.