A9 gesperrt: Das müssen Autofahrer zur Mega-Baustelle wissen
Von Kathrin Zeilmann
Bayreuth - Die A9 bei Bayreuth wird an zwei Wochenenden komplett gesperrt - zum ersten Mal von diesem Samstag (7. März) bis Sonntag.
Die nächste Sperrung folgt am nächsten Samstag (14. März) und dann ebenfalls bis Sonntag (15. März).
Die Autobahn GmbH rät Reisenden, den Bereich Bayreuth weiträumig zu umfahren - etwa über die A70, A73, A6 und A93. Es werde entsprechend ausgeschildert.
Der Grund für die Sperrungen sind Abbrucharbeiten an einer Hochbrücke in Bayreuth, wie die Autobahn GmbH mitteilte. Zudem wird an einer Brücke am Bindlacher Berg gearbeitet.
Der Neubau der Hochbrücke in Bayreuth ist eine mehrere Jahre dauernde Baustelle, die bisherige Brücke war marode.
Das Bauwerk führt über die A9, über eine Bahnstrecke, über einen Radweg und eine innerstädtische Straße. Fertig werden soll das Projekt 2028, die Kosten wurden zuletzt auf etwa 105 Millionen Euro geschätzt.
