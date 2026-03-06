A9 gesperrt: Das müssen Autofahrer zur Mega-Baustelle wissen

Bayreuth - Die A9 bei Bayreuth wird an zwei Wochenenden komplett gesperrt - zum ersten Mal von diesem Samstag (7. März) bis Sonntag.

Wegen einer Baustelle muss die A9 bei Bayreuth gesperrt werden. (Symbolbild) © Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Die nächste Sperrung folgt am nächsten Samstag (14. März) und dann ebenfalls bis Sonntag (15. März).

Die Autobahn GmbH rät Reisenden, den Bereich Bayreuth weiträumig zu umfahren - etwa über die A70, A73, A6 und A93. Es werde entsprechend ausgeschildert.

Der Grund für die Sperrungen sind Abbrucharbeiten an einer Hochbrücke in Bayreuth, wie die Autobahn GmbH mitteilte. Zudem wird an einer Brücke am Bindlacher Berg gearbeitet.

Der Neubau der Hochbrücke in Bayreuth ist eine mehrere Jahre dauernde Baustelle, die bisherige Brücke war marode.