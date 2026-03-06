Todesfall auf der A9: 57-Jähriger von Lastwagen überfahren
Ingolstadt - Ein 57-jähriger Mann ist am Freitag auf der A9 bei Ingolstadt von einem Lastwagen erfasst und tödlich verletzt worden. Der Fahrer hatte zuvor sein Auto auf dem Standstreifen abgestellt und war ausgestiegen, wie die Polizei mitteilte.
Ein herannahender Lastwagen überfuhr den Mann. Warum der 57-Jährige auf dem Standstreifen gehalten und sein Fahrzeug verlassen hatte, war zunächst nicht klar.
Wie die Polizei mitteilte, ging gegen 5.55 Uhr ein Notruf in der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Oberbayern-Nord ein. Ein Anrufer berichtete von einer reglos auf dem rechten Fahrstreifen liegenden Person auf der Autobahn.
Der Fundort lag zwischen den Anschlussstellen Ingolstadt-Nord und Ingolstadt-Süd in Fahrtrichtung München. Am Rand der Autobahn stießen die Ermittler auf das Fahrzeug des 57-Jährigen aus dem Landkreis Eichstätt.
Für die Aufnahme des Vorfalls sowie die anschließenden Bergungsarbeiten musste der rechte Fahrstreifen der A9 gesperrt werden. Die Sperrung dürfte nach ersten Einschätzungen noch mehrere Stunden bestehen bleiben.
Es ist noch unklar, ob es sich hierbei um einen Suizid handelte. Solltet Ihr selbst von Selbsttötungsgedanken betroffen sein, findet Ihr bei der Telefonseelsorge rund um die Uhr Ansprechpartner, natürlich auch anonym. Telefonseelsorge: 08001110111 oder 08001110222 oder 08001110116123.
