Todesfall auf der A9: 57-Jähriger von Lastwagen überfahren

Ingolstadt - Ein 57-jähriger Mann ist am Freitag auf der A9 bei Ingolstadt von einem Lastwagen erfasst und tödlich verletzt worden. Der Fahrer hatte zuvor sein Auto auf dem Standstreifen abgestellt und war ausgestiegen, wie die Polizei mitteilte.

Die Polizei sperrte die A9 nach dem Unfall ab. (Symbolfoto) © Daniel Karmann/dpa

Ein herannahender Lastwagen überfuhr den Mann. Warum der 57-Jährige auf dem Standstreifen gehalten und sein Fahrzeug verlassen hatte, war zunächst nicht klar.

Wie die Polizei mitteilte, ging gegen 5.55 Uhr ein Notruf in der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Oberbayern-Nord ein. Ein Anrufer berichtete von einer reglos auf dem rechten Fahrstreifen liegenden Person auf der Autobahn.

Der Fundort lag zwischen den Anschlussstellen Ingolstadt-Nord und Ingolstadt-Süd in Fahrtrichtung München. Am Rand der Autobahn stießen die Ermittler auf das Fahrzeug des 57-Jährigen aus dem Landkreis Eichstätt.