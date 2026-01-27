Aufregung auf der A9: Mercedes-Benz steht plötzlich in Flammen
Leipzig - Auf der A9 in Richtung Berlin spielten sich am Dienstagnachmittag dramatische Szenen ab.
Wie Polizeisprecher Tom Erik Richter TAG24 bestätigte, wurde die Behörde gegen 15.30 Uhr über ein brennendes Auto im Abschnitt zwischen den Anschlussstellen Leipzig-West und Großkugel informiert.
Nach TAG24-Informationen war die Mercedes-Fahrerin in Richtung Berlin unterwegs, als sie von anderen Verkehrsteilnehmern darauf hingewiesen wurde, dass Rauch aus ihrem Fahrzeug drang.
Gerade noch rechtzeitig soll sie dann auf den Standstreifen gefahren und sich nach draußen gerettet haben, bevor die Flammen zu lodern begannen.
Trotz des schnellen Eingreifens mehrerer örtlicher Feuerwehren konnte der Mercedes nicht mehr gerettet werden: Es entstand augenscheinlich Totalschaden. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen glücklicherweise niemand.
Aktuell gehe man davon aus, dass ein technischer Defekt für den Brand verantwortlich war.
Während der Bergungs- und Abschlepparbeiten wurden sowohl der rechte als auch der mittlere Fahrstreifen voll gesperrt. Der Verkehr wird an der Brandstelle vorbeigeführt.
Titelfoto: Michael Strohmeyer