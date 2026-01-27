Aufregung auf der A9: Mercedes-Benz steht plötzlich in Flammen

Leipzig - Auf der A9 in Richtung Berlin spielten sich am Dienstagnachmittag dramatische Szenen ab.

Der Mercedes brannte vollständig aus. © Michael Strohmeyer

Wie Polizeisprecher Tom Erik Richter TAG24 bestätigte, wurde die Behörde gegen 15.30 Uhr über ein brennendes Auto im Abschnitt zwischen den Anschlussstellen Leipzig-West und Großkugel informiert.

Nach TAG24-Informationen war die Mercedes-Fahrerin in Richtung Berlin unterwegs, als sie von anderen Verkehrsteilnehmern darauf hingewiesen wurde, dass Rauch aus ihrem Fahrzeug drang.

Gerade noch rechtzeitig soll sie dann auf den Standstreifen gefahren und sich nach draußen gerettet haben, bevor die Flammen zu lodern begannen.

Trotz des schnellen Eingreifens mehrerer örtlicher Feuerwehren konnte der Mercedes nicht mehr gerettet werden: Es entstand augenscheinlich Totalschaden. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen glücklicherweise niemand.