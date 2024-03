24.03.2024 15:14 768 Auto schleudert über alle drei Fahrspuren: A9 Richtung Berlin voll gesperrt

Auf der A9 in Thüringen hat sich am Sonntagmittag ein Unfall ereignet. Was bislang bekannt ist.

Von Christian Rüdiger

Bad Lobenstein - Auf der A9 in Thüringen hat sich am Sonntagmittag ein Unfall ereignet. Was bislang bekannt ist. Die Rettungskräfte sind vor Ort im Einsatz. (Symbolfoto) © 123RF/udo72 Wie ein Sprecher der Landeseinsatzzentrale Thüringen gegenüber TAG24 erklärte, war ein Autofahrer zwischen den Anschlussstellen Bad Lobenstein und Schleiz nach links von der Fahrbahn abgekommen. Das Fahrzeug krachte im Anschluss gegen die Mittelleitplanke und schleuderte über alle drei Fahrstreifen. Im weiteren Verlauf durchbrach das Auto sogar noch den angrenzenden Wildschutzzaun und kam erst danach zum Stehen. Am Fahrzeug entstand laut Sprecher Totalschaden. Derzeit läuft die Bergung des Autos. Zum Verletzungsgrad der verunfallten Person lagen noch keine genaueren Informationen vor. Ein Rettungshubschrauber wurde zum Unfallort bestellt. Unfall A9 Ärger nach Unfall auf A9: Als Verkehr wieder rollt, sorgen defekte Autos für weiteren Stau Die A9 in Richtung Berlin war in der Folge für rund eine Stunde voll gesperrt. Es kam zu Staubildungen. Erstmeldung, 14.13 Uhr; Update, 15.14 Uhr.

Titelfoto: 123RF/udo72