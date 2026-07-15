Flammen lodern aus Führerhaus: Lkw fängt mitten auf Autobahn Feuer

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Ein Lastwagen ist am frühen Dienstagnachmittag auf der A9 bei Beelitz in Vollbrand geraten

Von Matthias Kuhnert

Berlin - Feuer-Schock auf der Autobahn. Ein Lkw ist am frühen Dienstagnachmittag gegen 13.13 Uhr auf der A9 bei Beelitz (Potsdam-Mittelmark) in Brand geraten.

Der Fahrer konnte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen.
Der Fahrer konnte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen.  © Julian Stähle

Glück im Unglück: Der Lkw-Fahrer konnte den Sattelzug noch rechtzeitig verlassen. Der 59-Jährige fuhr laut Polizei an den Standstreifen und brachte sich unverletzt in Sicherheit. Wenig später ging der Lkw auch schon in Flammen auf.

Meterhohe Flammen loderten aus dem Führerhaus, eine dichte schwarze Rauchsäule war kilometerweit sichtbar.

Die Feuerwehr rückte mit zahlreichen Einsatzkräften an und begann umgehend mit den Löscharbeiten.

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Der Sattelauflieger war nach TAG24-Informationen nahezu leer und lediglich mit wenigen Holzpaletten beladen. Dadurch blieb der Schaden an der Ladung vergleichsweise gering.

Die Feuerwehr löschte den Brand.
Die Feuerwehr löschte den Brand.  © Julian Stähle
Dicker Qualm war von Weitem zu erkennen.
Dicker Qualm war von Weitem zu erkennen.  © Julian Stähle

Die Zugmaschine hingegen brannte vollständig aus.

Für die Dauer des Einsatzes musste die Autobahn in Fahrtrichtung Leipzig vollständig gesperrt werden.

Titelfoto: Julian Stähle

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