Flammen lodern aus Führerhaus: Lkw fängt mitten auf Autobahn Feuer

Berlin - Feuer-Schock auf der Autobahn. Ein Lkw ist am frühen Dienstagnachmittag gegen 13.13 Uhr auf der A9 bei Beelitz (Potsdam-Mittelmark) in Brand geraten.

Der Fahrer konnte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. © Julian Stähle

Glück im Unglück: Der Lkw-Fahrer konnte den Sattelzug noch rechtzeitig verlassen. Der 59-Jährige fuhr laut Polizei an den Standstreifen und brachte sich unverletzt in Sicherheit. Wenig später ging der Lkw auch schon in Flammen auf.

Meterhohe Flammen loderten aus dem Führerhaus, eine dichte schwarze Rauchsäule war kilometerweit sichtbar.

Die Feuerwehr rückte mit zahlreichen Einsatzkräften an und begann umgehend mit den Löscharbeiten.

Der Sattelauflieger war nach TAG24-Informationen nahezu leer und lediglich mit wenigen Holzpaletten beladen. Dadurch blieb der Schaden an der Ladung vergleichsweise gering.