Massencrashs auf A9: Mehrere Schwerverletzte, vier Hubschrauber im Einsatz

Weißenfels/Naumburg - Aufgrund von zwei schweren Crashs war die A9 zwischen Weißenfels und Naumburg am Sonntag für mehrere Stunden voll gesperrt. Mindestens zwölf Personen wurden durch die Auffahrunfälle verletzt, vier davon schwer.

Die Polizei ermittelt zu den genauen Umständen. (Symbolbild) © Heiko Rebsch/dpa

"Wir sind zurzeit auf der A9 bei mehreren Unfällen im Einsatz", bestätigte eine Sprecherin der Polizeiinspektion Halle (Saale) am Sonntag auf Anfrage von TAG24.

Kurz nach 12.30 Uhr krachte es das erste Mal in Richtung Nürnberg zwischen Naumburg und Droyßig. Insgesamt vier Fahrzeuge waren darin verwickelt.

Wie die Polizei am Montag ergänzte, bremste eine Audi-Fahrerin (40) staubedingt ab. Der hinter ihr fahrende 26-jährige Skoda-Fahrer bemerkte dies zu spät und fuhr auf den Audi auf. Daraufhin konnte auch eine Opel-Fahrerin (79) nicht rechtzeitig reagieren und knallte auf den Skoda. Der Audi wurde durch die Wucht der anderen Autos auf einen vor ihm stehenden Ford geschoben.

Die Opel-Fahrerin und die Beifahrerin des Skoda wurden schwerverletzt. Die Beifahrerin wurde mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Der Skoda-Fahrer und die zwei dazugehörigen drei Monate und zwei Jahre alten Kinder verletzten sich leicht. "Ebenso leicht verletzt wurden der Fahrer und die Insassen des Audi", erklärte Polizeisprecherin Carola Baust.

Es entstand ein Schaden von circa 60.000 Euro.