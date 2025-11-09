Flammeninferno auf A9: Papier-Lkw brennt komplett aus

Münchberg - Ein mit Papier beladener Lastwagen ist am Samstag an der A9 im Landkreis Hof komplett ausgebrannt.

Die Feuerwehr brachte den Brand unter Kontrolle, der Lkw wurde jedoch vollständig zerstört. © NEWS5 / N5 DESK

Die Ermittler schätzten den Schaden auf über 100.000 Euro, wie eine Polizeisprecherin sagte.

Der Fahrer sei am Nachmittag auf der Autobahn Richtung Norden unterwegs gewesen.

Als er Rauch bemerkte, fuhr der Mann bei Münchberg ab. Auf dem Weg zu einem Parkplatz blieb der Lastwagen aber liegen und brannte aus, gegen 16 Uhr wurde der Brand gemeldet. Der Fahrer konnte rechtzeitig aussteigen und blieb unverletzt.

Durch die Flammen wurde auch eine Ampel beschädigt.