Schwerer Unfall auf A9: Sieben Menschen verletzt
Schleiz - Auf der A9 bei Schleiz hat es am Samstag gekracht. Mehrere Personen wurden verletzt.
An dem Unfall waren vier Autos beteiligt. Wie die Autobahnpolizei mitteilte, war zunächst ein 52-Jähriger auf dem rechten Fahrstreifen ungebremst in ein Auto geknallt. Zwei dahinter befindliche Fahrzeuge fuhren im Anschluss in die Unfallstelle.
Insgesamt sieben Menschen verletzten sich bei dem Crash - der 52-Jährige und eine Beifahrerin aus dem letzten in den Unfall verwickelten Auto sogar schwer. Eines der beiden schwer verwundeten Unfallopfer wurde per Rettungshubschrauber ins Uniklinikum Jena geflogen.
Die A9 in Fahrtrichtung München war zwischen Dittersdorf und Schleiz für rund eine Stunde gesperrt. Der Gesamtschaden liegt laut Polizeiangaben bei rund 80.000 Euro.
