Schwerer Unfall auf A9: Sieben Menschen verletzt

Schleiz - Auf der A9 bei Schleiz hat es am Samstag gekracht . Mehrere Personen wurden verletzt.

Die A9 bei Schleiz war nach dem Unfall zeitweise gesperrt. (Symbolfoto) © 123rf/meinzahn

An dem Unfall waren vier Autos beteiligt. Wie die Autobahnpolizei mitteilte, war zunächst ein 52-Jähriger auf dem rechten Fahrstreifen ungebremst in ein Auto geknallt. Zwei dahinter befindliche Fahrzeuge fuhren im Anschluss in die Unfallstelle.

Insgesamt sieben Menschen verletzten sich bei dem Crash - der 52-Jährige und eine Beifahrerin aus dem letzten in den Unfall verwickelten Auto sogar schwer. Eines der beiden schwer verwundeten Unfallopfer wurde per Rettungshubschrauber ins Uniklinikum Jena geflogen.