Schwerer Unfall auf A9: Sieben Menschen verletzt

Von Christian Rüdiger

Schleiz - Auf der A9 bei Schleiz hat es am Samstag gekracht. Mehrere Personen wurden verletzt.

Die A9 bei Schleiz war nach dem Unfall zeitweise gesperrt. (Symbolfoto)
Die A9 bei Schleiz war nach dem Unfall zeitweise gesperrt. (Symbolfoto)  © 123rf/meinzahn

An dem Unfall waren vier Autos beteiligt. Wie die Autobahnpolizei mitteilte, war zunächst ein 52-Jähriger auf dem rechten Fahrstreifen ungebremst in ein Auto geknallt. Zwei dahinter befindliche Fahrzeuge fuhren im Anschluss in die Unfallstelle.

Insgesamt sieben Menschen verletzten sich bei dem Crash - der 52-Jährige und eine Beifahrerin aus dem letzten in den Unfall verwickelten Auto sogar schwer. Eines der beiden schwer verwundeten Unfallopfer wurde per Rettungshubschrauber ins Uniklinikum Jena geflogen.

Die A9 in Fahrtrichtung München war zwischen Dittersdorf und Schleiz für rund eine Stunde gesperrt. Der Gesamtschaden liegt laut Polizeiangaben bei rund 80.000 Euro.

