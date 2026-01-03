Stundenlanger Stau auf A9 - Lkw prallt gegen Leitplanke

Potsdam - Ein verunglückter Lastwagen legt weiter die Autobahn 9 bei Rabenstein/Fläming (Landkreis Potsdam-Mittelmark ) lahm.

Die Autobahn war bereits seit der Nacht gesperrt. © Arne Richter/dpa

Nach Angaben der Feuerwehr war das gasbetriebene Fahrzeug am Freitagabend in Richtung Berlin von der Fahrbahn abgekommen und in die linke Leitplanke geprallt.

Der Lastwagen blieb auf der Autobahn stehen, die Fahrbahn wurde daher gesperrt. Als mögliche Unfallursache werde Glätte vermutet, bestätigt sei dies jedoch nicht, teilte die Feuerwehr weiter mit.

Zwei Personen erlitten leichte Verletzungen, konnten jedoch vor Ort medizinisch versorgt werden. Der verunglückte Lkw war gasbetrieben, sodass Gas aus dem Fahrzeug austrat.

Eine Gefahr für Menschen, Tiere oder die Umwelt bestand laut Einsatzkräften nicht, die Bergung gestalte sich dadurch jedoch schwierig.