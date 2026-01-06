Glätte-Unfall auf A9: Zwei Verletzte, neun Autos beschädigt

Pegnitz - Bei einem Unfall auf der glatten A9 im Norden von Bayern sind am Montagmorgen zwei Menschen verletzt und neun Fahrzeuge beschädigt worden.

Ein Fahrer verliert auf der A9 die Kontrolle über sein Auto und prallt gegen die Leitplanke. Ein weiterer Zusammenstoß passiert, und mehrere Fahrzeuge sind dann nicht mehr fahrbereit. (Symbolbild) © Stefan Puchner/dpa

Zunächst sei ein Auto gegen 5.43 Uhr gegen die Leitplanke geprallt, beim Ausweichen seien zwei weitere Wagen zusammengestoßen, teilte die Polizei mit.

Ein 35 Jahre alter Fahrer erlitt dabei schwere Verletzungen und ein 36-Jähriger wurde leicht verletzt, wie es hieß.

Sechs weitere Fahrzeuge fuhren demnach anschließend über Fahrzeugteile.

Der 36-Jährige fuhr den Angaben zufolge auf der A9 Richtung München.

Bei Glätte habe er auf Höhe der Anschlussstelle Pegnitz (Landkreis Bamberg) die Kontrolle über seinen Wagen verloren, sei gegen eine Leitplanke geprallt und schließlich zwischen der rechten und mittleren Spur zum Stehen gekommen, sagte eine Polizeisprecherin.