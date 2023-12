Flixbus-Unfall auf der A9: Fünf Menschen verletzt, 120.000 Euro Schaden

Leipzig - Im vorweihnachtlichen Verkehr auf der A9 bei Leipzig ist am Freitagvormittag ein Flixbus auf einen Laster aufgefahren. Dabei wurden fünf Menschen verletzt. Die Fahrbahn in Richtung München musste voll gesperrt werden.

Fünf Menschen wurden bei dem Crash verletzt, darunter der 57-jährige Busfahrer, gegen den nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt wird. Alle wurden zur Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Weitere Kameraden der Feuerwehr sicherten am Ort des Geschehens den Brandschutz. Sowohl der Bus als auch der Laster waren bei dem Zusammenstoß beschädigt worden. Der Bus musste abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von 120.000 Euro.

Doch auch in der entgegengesetzten Fahrtrichtung krachte es auf gleicher Höhe, als eine BMW-Fahrerin (31) auf einen abbremsenden Daimler-Benz-Fahrer (35) auffuhr. "In der weiteren Folge fuhren zwei weitere Fahrzeuge (Daimler-Benz, Kia) auf den BMW auf", so Lübcke. "Der 35-Jährige wurde verletzt und vor Ort medizinisch behandelt."

Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden von circa 23.000 Euro. Das Autobahnpolizeirevier hat auch hier die Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzungen aufgenommen.

Original-Artikel vom 22. Dezember, 12.41 Uhr. Zuletzt aktualisiert am 23. Dezember, 10.28 Uhr.