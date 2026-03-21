Holz-Laster verunglückt auf A9: Drei Verletzte, darunter ein Kind

Hilpoltstein - Am Samstagabend kam auf der A9 im Landkreis Roth ein Lastwagen mit Holzstämmen ins Schleudern und krachte schließlich um. Im Lkw befanden sich zwei Erwachsene und ein Kind, alle drei wurden durch den Unfall verletzt.

Der Lastwagen war mit Holzstämmen beladen. (Symbolfoto) © Sven Hoppe/dpa

Ein Mann wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus geflogen, wie die Polizei mitteilte.

Die A9 war am Abend in Fahrtrichtung München zwischen den Anschlussstellen Hilpoltstein und Greding komplett gesperrt, die Bergungsarbeiten dauern an.

Gegen 17.50 Uhr ist laut einem Polizeisprecher ein Lastwagen, der mit langen Holzstämmen beladen war, ins Schlingern geraten. Der LKW kippte auf die rechte Seite und landete auf der Leitplanke.

Während der Fahrer und das Kind sich leicht verletzt selbst aus dem Laster befreien konnten, musste der eingeklemmte und nach derzeitigem Stand wohl schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzte Beifahrer von der Feuerwehr geborgen werden, berichtete der Sprecher.

