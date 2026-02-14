Kettenreaktion auf A9: Kolonne der Polizei in Unfall verwickelt

Paunzhausen – Auf der A9 hat ein Auffahrunfall am Samstagmorgen eine Kolonne der Bereitschaftspolizei gestoppt.

Im Rahmen der Münchner Sicherheitskonferenz ist viel Polizei in der Stadt. Sechs Einsatzwagen aus Nürnberg kamen jedoch nicht an. © Marijan Murat/dpa

Nach Angaben der Verkehrspolizei waren insgesamt acht Fahrzeuge in den Zusammenstoß bei Paunzhausen (Landkreis Freising) verwickelt – sechs davon waren uniformierte Einsatzwagen aus Nürnberg, die sich auf dem Weg nach München befanden.

Ein Fahrer der Einsatzeinheit habe verkehrsbedingt so stark bremsen müssen, dass der hinter ihm fahrende Beamte nicht mehr rechtzeitig habe reagieren können, teilte die Polizei mit.

Er sei auf den Vorderwagen aufgefahren. In der Folge sei es zu einer Kettenreaktion zwischen allen acht Fahrzeugen gekommen.

Durch die Wucht des Aufpralls wurden den Angaben zufolge mehrere Polizisten leicht verletzt. Die Insassen der anderen Wagen kamen unversehrt davon.