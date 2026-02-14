Lkw brennt auf A9: Autobahn Richtung Süden gesperrt
Weißenfels - Auf der A9 hat ein brennender LKW am Samstagmorgen in Höhe Osterfeld Richtung Nürnberg für eine zeitweise Vollsperrung gesorgt.
"Zwischen der Anschlussstelle Weißenfels und der Raststätte Osterfeld geriet um kurz nach 7 Uhr vermutlich auf Grund eines technischen Defekts die Zugmaschine eines Sattelzuges in Brand", teilte die Polizeiinspektion Halle (Saale) mit.
Der herbeigeeilten Feuerwehr gelang es, den Brand zu löschen.
Der Transporter war mit sieben Elektroautos beladen. Eines dieser Fahrzeuge sowie der Auflieger wurden durch die Flammen beschädigt.
Der Fahrer konnte den LKW glücklicherweise rechtzeitig verlassen und blieb unverletzt.
Die A9 war in Richtung Nürnberg bis 10.30 Uhr voll gesperrt. Inzwischen sind zwei Fahrspuren jedoch wieder freigegeben worden. Die Maßnahmen zur Bergung dauern noch an.
Erstmeldung 10.41 Uhr, aktualisiert 11.19 Uhr.
Titelfoto: Bernd Weißbrod/dpa