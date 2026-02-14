Lkw brennt auf A9: Autobahn Richtung Süden gesperrt

Weißenfels - Auf der A9 hat ein brennender LKW am Samstagmorgen in Höhe Osterfeld Richtung Nürnberg für eine zeitweise Vollsperrung gesorgt.

Auf der A9 brannte am Samstagmorgen ein Lkw und sorgte für eine Vollsperrung in Richtung Nürnberg. (Symbolbild) © Bernd Weißbrod/dpa

"Zwischen der Anschlussstelle Weißenfels und der Raststätte Osterfeld geriet um kurz nach 7 Uhr vermutlich auf Grund eines technischen Defekts die Zugmaschine eines Sattelzuges in Brand", teilte die Polizeiinspektion Halle (Saale) mit.

Der herbeigeeilten Feuerwehr gelang es, den Brand zu löschen.

Der Transporter war mit sieben Elektroautos beladen. Eines dieser Fahrzeuge sowie der Auflieger wurden durch die Flammen beschädigt.

Der Fahrer konnte den LKW glücklicherweise rechtzeitig verlassen und blieb unverletzt.